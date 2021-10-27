Россиянам рассказали о возможности сэкономить на ЖКХ в нерабочие дни

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября россияне смогут сэкономить на услугах ЖКХ, если, к примеру, в это время решат отдохнуть на даче или отправиться в более дальнее путешествие. О возможности пересчета платы за «коммуналку» в пустующей квартире напомнила член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян, пишет «Российская газета».

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Чтобы сэкономить часть денег на коммунальных платежах в период длинных нерабочих дней, собственникам квартир нужно обратиться за перерасчетом в управляющую компанию (УК) или ресурсоснабжающую организацию. При этом, если в квартире никто не находился более пяти полных календарных дней подряд, данный факт нужно будет подтвердить документально, например авиабилетами, справкой из больницы, от садового и огороднического товарищества. Кроме того, пересчет возможен, если в жилом помещении нет счетчиков, но имеется соответствующий акт о невозможности их установки.

«Единственным случаем, когда перерасчет будет сделан без такого акта или без поверки прибора учета — отсутствие всех проживающих в квартире по причине форс-мажора. Но потребуется доказать как отсутствие всех потребителей, так и факт форс-мажора, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг № 354», — подчеркнула Киракосян.

Заявление о временном отсутствии владельцев квартиры можно направить в УК или ресурсникам до своего отъезда или не позднее 30 дней после окончания периода отсутствия. «По истечении 30 дней потребитель сохраняет право обратиться с заявлением о перерасчете. Тогда перерасчет делают за период временного отсутствия с учетом платежей, начисленных исполнителем услуг за период перерасчета», — добавила эксперт, уточнив, что пересмотр размера платы за «коммуналку» производится пропорционально дням временного отсутствия потребителя услуг.

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