Россиянам рассказали о новом способе расширить жилплощадь

Жителям России, которые участвуют в программе переселения из аварийных домов, рассказали о неочевидном преимуществе переезда в новые квартиры. Граждане страны смогут таким способом расширить жилплощадь на 12 и более процентов, выбрав вариант с наемным жильем, рассказал первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию (ФСР) ЖКХ Олег Рурин, пишет «Российская газета».

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Несмотря на то что переселение жителей в наемные квартиры пока не особо популярно, у этого направление есть потенциал. Представитель Фонда уверен, что развитие такого типа расселения непригодных для проживания домов поддержит массовое строительство типового жилья для сдачи. По сложившейся статистике программы, переехав в наемную квартиру, россияне получают вариант большей площади.

«Наемное жилье получит развитие, когда оно, во-первых, будет создано, а во-вторых, будут предложены такие условия, которые граждан удовлетворят, и они в массовом порядке будут подавать заявки на переселение в такое жилье», — считает Рурин, отмечая, что проживание в подобных квартирах может стать для переселенцев еще более выгодным, чем оформление ипотеки.

Для финансирования строительства наемного жилья Фонд планирует использовать, в частности, средства Фонда национального благосостояния. Со старта программы расселения аварийного жилья в стране в 2008 году в новые дома переехали 1,3 миллиона россиян. В 2021 году российский президент Владимир Путин поставил задачу переселить 130 тысяч граждан, в том числе в Кабардино-Балкарии, Чечне, Магаданской области.

В начале ноября в России оценили результаты первой волны раздачи земли по расширенной программе «Дальневосточный гектар». Участки под строительство домов и ведение бизнеса получили в безвозмездное пользование 56 жителей Арктической зоны, особенный спрос зафиксировали в Мурманской области.