Россияне получили свои первые «арктические гектары»

В российской Арктике 56 жителей бесплатно получили землю для бизнеса и строительства

В России прошла первая волна раздачи участков после расширения программы «Дальневосточный гектар». Землю для ведения бизнеса, строительства своего жилья и других целей получили 56 жителей Арктической зоны страны. Об этом 4 октября сообщило РИА Новости.

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По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), всего с 1 августа, когда начали действовать новые условия программы, подано более 3,3 тысячи заявок на участие в ней. Пока принимаются заявления только от местного населения Арктической зоны, а с 1 февраля 2022 года претендовать на бесплатный гектар земли смогут остальные россияне и участники программы добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.

В пресс-службе ведомства добавили, что самый большой спрос на землю наблюдается в Мурманской области, где принято уже 1866 заявлений. Наиболее популярными назначениями для бесплатных участков стали индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, организация туризма, подчеркнули в КРДВ.

Программа распространяется на Мурманскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Архангельскую область, Республику Коми и Карелию. Выбрать участок можно онлайн на портале «Гектарварктике.рф».

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что более 76 процентов первых заявителей на получение земли в Арктике — люди в возрасте от 26 до 50 лет. Еще около десяти процентов приходится на россиян старше 51 года.