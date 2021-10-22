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В России предложили план по заработку на съемном жилье

Фонд ЖКХ озвучил предложения по развитию рынка съемного жилья и расселению аварийного
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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

На заседании Общественных советов при Минстрое и Росстандарте обсудили план развития жилищного сектора. Регионам предложили зарабатывать на рынке домов со съемными помещениями, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление главы Фонда содействия реформированию ЖКХ Олега Рурина.

Как отметил руководитель ведомства, за последний год в стране не реализовали ни одного проекта по арендному жилью. «Считаем, что можно предпринять дополнительные усилия, чтобы этот механизм заработал, стал развиваться и даже, возможно, стал одним из ключевых механизмов реализации данной программы», — озвучил Рурин. Съемную недвижимость в собственности муниципалитетов или регионов предлагается использовать для извлечения дополнительного дохода в бюджет, но с возможным применением льготных ставок для населения. Для создания наемного жилья можно задействовать возвратные средства, в частности, из Фонда национального благосостояния, подчеркнул спикер.

Фонд ЖКХ также настаивает на подключении новых механизмов к решению вопроса с аварийными домами. При расселении непригодных для проживания зданий предлагается использовать опережающее финансирование и инструменты комплексного развития территорий. «Сейчас есть три вида подобных зданий: около десяти процентов признаны аварийными до 2017 года, 15 процентов — дома, признанные аварийными с 2017-го по 2021 год, а 75 процентов — ветхое жилье. Следует ослабить ограничения на последующее использование земель под сносимыми аварийными домами, если это территория комплексного развития», — резюмировал Рурин, добавив, что пересмотра требуют и критерии признания зданий непригодными для проживания, так как для оценки их состояния используются стандарты советских времен.

В августе Минстрой заявил о планах создать в России федеральный электронный сервис для аренды квартир. Цель запуска единой платформы направлена на организацию «цивилизованного рынка арендного жилья», подчеркнули в ведомстве. Для корректной работы новой системы потребуется внести ряд изменений в законодательство.

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