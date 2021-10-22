В России предложили план по заработку на съемном жилье

На заседании Общественных советов при Минстрое и Росстандарте обсудили план развития жилищного сектора. Регионам предложили зарабатывать на рынке домов со съемными помещениями, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление главы Фонда содействия реформированию ЖКХ Олега Рурина.

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Как отметил руководитель ведомства, за последний год в стране не реализовали ни одного проекта по арендному жилью. «Считаем, что можно предпринять дополнительные усилия, чтобы этот механизм заработал, стал развиваться и даже, возможно, стал одним из ключевых механизмов реализации данной программы», — озвучил Рурин. Съемную недвижимость в собственности муниципалитетов или регионов предлагается использовать для извлечения дополнительного дохода в бюджет, но с возможным применением льготных ставок для населения. Для создания наемного жилья можно задействовать возвратные средства, в частности, из Фонда национального благосостояния, подчеркнул спикер.

Фонд ЖКХ также настаивает на подключении новых механизмов к решению вопроса с аварийными домами. При расселении непригодных для проживания зданий предлагается использовать опережающее финансирование и инструменты комплексного развития территорий. «Сейчас есть три вида подобных зданий: около десяти процентов признаны аварийными до 2017 года, 15 процентов — дома, признанные аварийными с 2017-го по 2021 год, а 75 процентов — ветхое жилье. Следует ослабить ограничения на последующее использование земель под сносимыми аварийными домами, если это территория комплексного развития», — резюмировал Рурин, добавив, что пересмотра требуют и критерии признания зданий непригодными для проживания, так как для оценки их состояния используются стандарты советских времен.

В августе Минстрой заявил о планах создать в России федеральный электронный сервис для аренды квартир. Цель запуска единой платформы направлена на организацию «цивилизованного рынка арендного жилья», подчеркнули в ведомстве. Для корректной работы новой системы потребуется внести ряд изменений в законодательство.