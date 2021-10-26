Россиян предупредили об учащении аварий с лифтами

Жителей России предупредили о возможном учащении числа происшествий и аварий с лифтами. Люди, проживающие в многоэтажных домах, могут столкнуться с увеличением числа проблем с подъемниками из-за массового перехода на импортное оборудование, обслуживание которого дороже, чем отечественного, рассказал член комитета Торгово-промышленной палаты России по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин изданию «Вечерняя Москва».

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Несмотря на то что в стране идет масштабная замена старых лифтов, некоторое оборудование даже в новых домах находится в плохом состоянии. «В многоэтажных новостройках устанавливается некачественное лифтовое оборудование и производится некачественное обслуживание. Половина функций лифта — электроника, и если она импортная, ее тяжело налаживать и настраивать: запчасти дорогие, валютный курс неустойчивый. Так что во всех жилых домах, кроме крупных бизнес-центров, состояние импортного оборудования плачевное», — подчеркнул Крохин.

Встречаются инциденты, когда при сдаче домов в эксплуатацию подделываются документы об осмотре подъемников, констатировал эксперт. По словам представителя Национального лифтового союза Алексея Заточкина, контроля за лифтами со стороны надзорных органов недостаточно.

«До 2010 года был Ростехнадзор, действовали их правила. А с 2010 до 2017 года лифты эксплуатировались, по сути, без правил: не было никаких предписаний, как они должны работать и кем обслуживаться», — пояснил специалист. Крохин резюмировал обсуждение тем, что в крупных лифтовых компаниях слишком высока нагрузка на одного механика — доходит до 80 лифтов на человека. «Все работают до какого-нибудь инцидента. Сейчас это участилось из-за большого количества новостроек», — заключил эксперт.

Ранее Минстрой сообщил о планах масштабной замены аварийных лифтов в рассрочку. Жителям России предложили обновлять оборудование в домах в кредит. Кроме того, правительство утвердило новые требования жилищного надзора за организациями, которые ответственны за ремонт и обслуживание лифтов и газового оборудования.