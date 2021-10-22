Стали известны подробности инцидента с лифтом в московском доме

Житель дома в районе Тропарево-Никулино в Москве: инцидент с лифтом произошел не впервые

Стали известны подробности инцидента в московском районе Тропарево-Никулино, где ранее якобы упал лифт с пассажирами. По словам жителя дома, подобный случай произошел в здании не впервые. Мужчина поделился подробностями с Telegram-каналом Shot.

Мужчина по имени Константин Цехмистренко оказался в лифте вместе с семилетней дочерью, которую повел в школу. По словам москвича, лифт спускался с 24-го этажа. На пятом этаже в кабину вошел мужчина, к тому моменту там находились пять взрослых и пятеро детей. Когда лифт начал спускаться, пассажиры заметили, что дверь не закрылась.

«И лифт начал падать. Он пролетел несколько этажей и на первом этаже его, наверное, поймали уловители, потому что был такой достаточно сильный удар. И когда она остановился, то тишина же наступила, и сверху начался достаточно сильный шум — что-то падает», — отметил Цехмистренко.

Мужчина утонил, что в результате среди пассажиров началась паника, его дочка плакала. Оказалось, что лифт несколько дней назад открыли после ремонта, а три года назад жильцы стали свидетелями аналогичного случая с кабиной.

Инцидент с лифтом произошел утром 22 октября в жилом доме на улице Покрышкина. По предварительным данным, подъемник якобы упал с пятого этажа, а между вторым и третьим этажами его удержала техническая система безопасности. Вскоре власти Москвы опровергли информацию о падении, отметив, что в системе произошел сбой из-за превышения массы грузоподъемности.