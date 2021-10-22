В московской пятиэтажке упал лифт с десятью пассажирами

В московском районе Тропарево-Никулино с высоты пятого этажа упал лифт с 10 пассажирами

В жилом доме на территории Западного административного округа Москвы в районе Тропарево-Никулино упал лифт с десятью пассажирами. Он пролетел несколько этажей, сообщили в столичной прокуратуре.

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По предварительной данным, инцидент случился утром 22 октября 2021 в пятиэтажном жилом здании на улице Покрышкина. Подъемник упал с высоты пятого этажа, в то время как в нем находились шестеро взрослых и четверо детей. «Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения», — выяснили сотрудники надзорного органа. В результате никто не пострадал.

На месте происшествия находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк. Все обстоятельства и причины инцидента еще предстоит установить. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнул Михалюк.

В начале сентября жительница дома ЖК «Спутник» рассказала о своей экстремальной поездке в лифте с четырехмесячной дочкой. Пассажиры напугались из-за того, что подъемник пролетел пять этажей и внезапно остановился.