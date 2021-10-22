Власти Москвы опровергли информацию о падении лифта с пассажирами

Обрыва троса лифта в жилом доме по улице Покрышкина в городе Москве не произошло, информация о падении кабины не соответствует действительности. Такое опровержение появилось в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Как уточнила «Ленте.ру» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, сбой произошел из-за превышения массы грузоподъемности лифта. По этой причине сработала штатная система безопасности, и кабина лифта остановилась между этажами.

«Появившаяся в СМИ информация об обрыве троса и последующем падении лифта в доме по адресу: улица Покрышкина, 3, корпус 2 на западе столицы не соответствует действительности», — говорится в сообщении столичных властей. В ведомстве также уточнили, что в кабине находилось 11 человек, а не 10.

22 октября сообщалось, что в жилом доме на территории Западного административного округа Москвы в районе Тропарево-Никулино упал лифт. Подъемник якобы упал с высоты пятого этажа, в то время как в нем находились шестеро взрослых и четверо детей.