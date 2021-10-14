В России усилят контроль за ремонтом лифтов

Правительство России утвердило новые требования в области жилищного надзора, согласно которым в стране усилят контроль за организациями, занимающимися ремонтом лифтов и газового оборудования. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на члена Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрия Гордеева.

По новым правилам, Госжилнадзор будет контролировать, соблюдают ли компании жилищное законодательство и законодательство об энергосбережении. Проверки будут проводить в отношении организаций, которые обслуживают лифты, внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, проводят капремонт, а также региональных операторов, которые работают с твердыми коммунальными отходами.

Власти также ввели риск-ориентированный подход, согласно которому эксперты будут определять, насколько опасным оказался причиненный организациями ущерб или вред. По степени риска надзор будет определять частоту плановых проверок организаций. Представитель ТПП подчеркнул, что жители должны сообщать о нарушениях.

«Потребители должны понимать, что если они ленятся обращаться в Госжилинспекцию и прощают нарушения, ссылаясь на то, что "нет времени" или "все равно ничего не исправишь", то они дают индульгенцию на проверки потенциальным нарушителям», — отметил Гордеев.

Ранее в ТПП заявили, что в России может появиться еще один пункт платы за услуги ЖКХ. Возможное нововведение связано с тем, что в стратегии развития строительной отрасли есть пункт о создании органа, занимающегося возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах.