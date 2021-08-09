В Москве начали вызывать лифты через смартфоны

Лифт, которым можно управлять через смартфон, создали и установили в Москве. Подъемник работает в одном из многоквартирных домов в районе Некрасовка, сообщает «Российская газета».

Материалы по теме Капсула смерти Расследование: что привело к крушению лифта в «Алых парусах» «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

По данным издания, механизм был разработан в частной компании, а применил его Московский лифтостроительный завод. Дом, где установлен лифт, расположен на Сочинской улице. С помощью смартфона там управляется и дверь подъезда. Новая система установлена на пассажирском подъемнике. Никаких кнопок для управления им нажимать не надо — только на смартфоне.

Чтобы так пользоваться лифтом, жители дома скачали специальное приложение, где настроили параметры вызова под свои потребности. Максимальный радиус считывания данных — 20 метров. Через Bluetooth система «видит» своего пассажира, дает сигнал вызова подъемнику, который при приближении начинает открывать двери.

Эксперты утверждают, что систему можно установить на любые лифты. При этом эксплуатировать их можно будет и обычным способом, то есть с помощью кнопок.

Ранее россиянам рассказали об изменении правил поведения в лифтах из-за COVID-19. В подъемниках лучше отказаться от разговоров, надеть маску и не придерживать дверь опаздывающим пассажирам. Эксперты также предложили оборудовать подъемники очистителями воздуха, применять для отделки особые антибактериальные материалы, на пол лифта и перед входом в него клеить стикеры социального дистанцирования.