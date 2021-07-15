Россиянам рассказали об изменении правил поведения в лифтах из-за COVID-19

Лифты — это вид общественного транспорта, они перевозят миллиарды людей ежедневно, пассажирам нужна защита от коронавирусной инфекции и в подъемниках. В лифтах лучше отказаться от разговоров, надеть маску и не придерживать дверь опаздывающим пассажирам. Правила нового лифтового этикета эпохи COVID-19 перечислили эксперты «KONE Россия», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По подсчетам специалистов, в России в настоящее время эксплуатируется порядка 500 тысяч лифтов, ежедневно они перевозят более 90 миллионов человек. Поездки короткие, но вирус, оказавшийся в замкнутом пространстве лифта, может передаться здоровому человеку. Поэтому старые правила поведения в подъемниках приводят к распространению инфекции.

Ждать лифт теперь следует в очереди, с расстоянием не менее полутора метров между пассажирами, утверждают эксперты. Войдя в лифт, лучше всего расположиться в шахматном порядке, чтобы между людьми было как можно больше свободного места. Не надо тянуться к панели управления, чтобы назвать свой этаж: пассажир рядом с кнопками нажмет их для всех.

До сих пор было правильно подождать бегущего к лифту человека, а если там вдруг не хватало места, то пассажиры вежливо двигались поближе друг к другу. Теперь это правило изменилось: пассажиры вправе попросить человека подождать следующего лифта. Подходя к лифту и видя, что там уже есть пассажиры, стоит спросить у них, не против ли они, если вы к ним присоединитесь, указывают эксперты.

В общественном транспорте требуется ношение медицинской маски, и это ограничение должно распространиться и на лифты, подчеркивают они. Если лифт пустой, можно ехать без нее. Частью нового антивирусного этикета в лифтах должен стать и отказ от разговоров, в том числе и по телефону, рассказали специалисты. Они также предложили оборудовать подъемники очистителями воздуха, применять для отделки особые антибактериальные материалы, на пол лифта и перед входом в него клеить стикеры социального дистанцирования.

Ранее россиян успокоили насчет падения лифтов в жилых домах. Руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы «Мослифта» Владимир Толстов заявил, что подъемники держатся на нескольких тросах, и вероятность того, что порвутся все, исключена.