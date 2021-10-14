В России допустили появление в квитанциях за ЖКХ еще одной услуги

Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК), рассказали в Торгово-промышленной палате (ТПП) пишут «Известия».

Специалисты допустили, что полномочия по назначению УК могут перейти к региональным операторам по управлению жильем — они будут отбирать компании на основе открытых конкурсных процедур.

В «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года», разработанной Минстроем, есть пункт о создании органа, который займется возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Как объяснил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков, вероятно, плату будут взимать с граждан и скидывать в «общий котел». Это не исключает появление в квитанции за ЖКХ еще одной услуги. Эксперт отметил, что сумма, скорее всего, будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться региональным операторам. Они, в свою очередь, смогут определять, что относится к нарушениям, которые покрываются из этого фонда, а что нет.

Ранее правительство России утвердило новый порядок установления тарифов ЖКХ. Теперь жители смогут на несколько лет вперед знать план начислений за жилищно-коммунальные услуги.