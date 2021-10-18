Сахалину предложили выделить миллиарды рублей на расселение аварийных домов

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о выделении нескольких миллиардов рублей на расселение жителей аварийных домов в Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение было дано правительству и утверждено по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Средства предложили выделить из резервного фонда кабмина. Реализацию мероприятий по переселению оценили в 4,6 миллиарда рублей.

Под расселения должны попасть аварийные дома, которые были признаны таковыми после 1 января 2017 года. Доклад о рассмотрении вопроса министрам поручили предоставить до 1 ноября 2021 года.

В сентябре 2021 года по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» Владимир Путин поручил предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год 45 миллиардов рублей на расселение проблемного жилья в российских регионах. В список попали объекты, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2021 года.