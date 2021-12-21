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Присягнувший ИГ россиянин получил срок за подготовку теракта в суде Ставрополя

Готовивший теракт в здании суда Ставрополя россиянин Николай Соппе осужден на 11 лет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону осудили на 11 лет и приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей готовившего теракт в здании ставропольского суда россиянина. Полученный срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 21 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как установил суд, в 2020 году 23-летний Николай Соппа отправил видеообращение, в котором дал присягу лидерам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Вскоре он стал готовиться к теракту. В сентябре 2020 года он вместе с сообщником проводил разведку будущих целей в Ставрополе — фотографировал административные здания.

Кроме того, он покупал необходимые для изготовления бомбы компоненты в различных магазинах. Для большего поражающего эффекта он собирался начинить ее гвоздями. По данным регионального управления ФСБ, целью было здание ставропольского суда.

Предотвратить теракт в Ставрополе и задержать россиянина сотрудникам ФСБ удалось 7 октября 2020 года. Вскоре после задержания молодой человек начал давать признательные показания. Уголовное дело в отношении Соппе расследовалось по статье 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ и 205 («Террористический акт») УК РФ.

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Владимир Седов
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