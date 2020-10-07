Готовивший теракт в Ставрополе россиянин подтвердил свою принадлежность к ИГ

В Ставрополе 23-летний подозреваемый, готовивший теракт в доме правосудия и прокуратуре региона, подтвердил свою принадлежность к запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в среду, 7 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, молодой человек начал давать признательные показания вскоре после задержания. Силовики отметили, что он планировал совершить атаку на представителей судебной системы региона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря.

Ранее 7 октября сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в доме правосудия и прокуратуре Ставрополя. Молодой человек собрал самодельное взрывное устройство, а для большего поражающего эффекта собирался начинить его гвоздями. Подозреваемого проверяют на причастность к другим преступлениям, устанавливаются его сообщники.