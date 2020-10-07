ФСБ предотвратила теракт в доме правосудия и прокуратуре Ставрополя

В Ставрополе ФСБ предотвратила теракт в доме правосудия и прокуратуре. Об этом в среду, 7 октября, сообщает «ГТРК Ставрополье».

По данным телеканала, 23-летний подозреваемый планировал взорвать судей и прокуроров. Он является сторонником запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Уроженец Ставрополья снял квартиру и долгое время наблюдал за зданиями суда и прокуратуры. У него изъяты средства связи, использующиеся в террористической деятельности.

По данным региональных правоохранительных органов, молодой человек собрал самодельное взрывное устройство. Для большего поражающего эффекта собирался начинить его гвоздями. Бомбу он собрал на съемной квартире и отправился с ней к зданию суда, возле которого был задержан сотрудниками ФСБ. Молодого человека проверяют на причастность к другим преступлениям, устанавливаются его сообщники, проводятся обыски на съемной квартире, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

24 сентября сообщалось, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что с начала 2019 года на территории Дальнего Востока было предотвращено три теракта