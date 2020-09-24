Патрушев рассказал о трех предотвращенных терактах на Дальнем Востоке

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что с начала 2019 года на территории Дальнего Востока было предотвращено три теракта. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает ТАСС.

Всего, по его словам, удалось предотвратить шесть преступлений террористической направленности. Кроме того, в ходе проверок в Дальневосточном федеральном округе выявили более пяти тысяч нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности. Около тысячи человек привлечены за это к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили 698 преступлений террористической направленности и 159 терактов.