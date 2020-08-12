Раскрыто число предотвращенных ФСБ в России терактов за последние десять лет

В России за последние месяцы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили порядка десяти терактов в различных регионах страны. Всего за последние десять лет предотвращено 698 преступлений террористической направленности и 159 терактов. Об этом в среду, 12 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Такие данные были раскрыты во время круглого стола «Эффективный антитеррор — тысячи спасенных жизней: уроки трагедий конца 90-х — начала 2000-х», посвященном 20-й годовщине теракта на Пушкинской площади. Участники отметили значительное улучшение террористической обстановки в России за последние десятилетия, чему способствовала эффективная работа спецслужб.

Генерал-майор запаса ФСБ России Александр Михайлов пояснил, что террористическая угроза сохраняется, поскольку события в стране и мире способствуют росту экстремизма. Михайлов призвал силовые ведомства вести работу над снижением экстремистской активности, чтобы она не привела к акциям террористической направленности.

Участники круглого стола отметили, что необходимо оказывать всяческую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших при выполнении боевых задач силовиков.

«Самое страшное для офицера — смотреть в глаза вдов и сирот погибших товарищей. Мы поддерживаем детей погибших, наставляем их, оберегая от улицы. Многие из них в будущем тоже становятся офицерами и продолжают дело своих отцов», — рассказал Герой России, полковник полиции Александр Головашкин.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru