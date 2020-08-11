ФСБ предотвратила теракт в Башкирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, житель Нефтекамска хотел поджечь местную администрацию при помощи самодельного зажигательного устройства, чтобы спровоцировать протестную активность против конституционного строя. Он также агитировал за свои идеи в интернете.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке к теракту и публичным призывам к террористической деятельности. У подозреваемого во время обыска по месту жительства изъяты устройства с информацией о готовящемся преступлении и видео испытаний зажигательных устройств.

ФСБ показало оперативное видео с задержанным.

На кадрах виден мужчина, которого ведет боец спецназа.

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