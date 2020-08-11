Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео

Житель башкирского города Нефтекамск, задержанный ФСБ по подозрению в подготовке теракта, раскрыл свои планы. Оперативное видео спецслужб публикует РИА Новости.
На кадрах мужчина рассказывает о причинах, побудивших его на совершение нападения на местную администрацию. Он планировал бросить коктейль Молотова и вызвать народный бунт.
Ранее 11 августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Башкирии. По данным спецслужбы, житель Нефтекамска хотел поджечь местную администрацию при помощи самодельного зажигательного устройства, чтобы спровоцировать протестную активность против конституционного строя. Он также агитировал за свои идеи в интернете.
Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке к теракту и публичным призывам к террористической деятельности. У подозреваемого во время обыска по месту жительства изъяты устройства с информацией о готовящемся преступлении и видео испытаний зажигательных устройств.