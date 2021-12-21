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«Спартак» усилился одним из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии

«Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона

Фото: @fcsm_official

«Спартак» усилился нападающим сборной Ямайки Шамаром Николсоном. Об этом сообщается на сайте клуба.

Красно-белые объявили о подписании контракта с 24-летним нападающим, который рассчитан до лета 2026 года. В сообщении на сайте «Спартака» подчеркиваются бомбардирские качества Николсона. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии ямайский форвард, выступавший за «Шарлеруа», забил 13 голов — это третий результат лиги.

Всего у Николсона 31 забитый мяч в 83 матчах за бельгийский клуб. Он выступает за «Шарлеруа» с 2019 года. До этого Николсон защищал цвета словенского «Домжале». В составе сборной Ямайки на его счету десять голов в 29 матчах.

Таким образом, «Спартак» сделал первый трансфер после назначения нового главного тренера Паоло Ваноли. 49-летний итальянский специалист сменил на этом посту Руя Виторию.

Николай Костюков
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