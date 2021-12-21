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Главный тренер сборной России оценил желание НХЛ отказаться от Олимпиады-2022

Тренер сборной России Жамнов: жалко, если у игроков НХЛ не получится сыграть на Олимпиаде

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о желании руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ребята из НХЛ надеются и верят, разговоров много, будет жалко, если у них не получится сыграть на Олимпиаде. В том числе и со спортивной точки зрения», — оценил происходящее тренер. Он посчитал, что руководство лиги может дождаться дедлайна для принятия решения, установленного на 10 января.

О желании руководства НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду 20 декабря сообщил «Матч ТВ». Причиной отказа от поездки в Китай может стать рост количества случаев коронавируса в НХЛ. Решение должно быть принято и объявлено 22 декабря на голосовании Лиги и профсоюза игроков.

Игры в Пекине пройдут с 9 по 20 февраля.

Анастасия Борисова
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