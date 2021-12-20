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В НХЛ решили отказаться от Олимпиады-2022

«Матч ТВ»: НХЛ не отпустит игроков на Олимпийские игры в Пекине на фоне коронавируса

Фото: Fred Greenslade / globallookpress.com

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило не отпускать игроков на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Причиной отказа от поездки в Китай станет рост количества случаев коронавируса в НХЛ. Решение должно быть принято и объявлено 22 декабря на голосовании Лиги и профсоюза игроков. Отмечается, что если большинство спортсменов проголосует за то, чтобы не участвовать в Играх, то игроки НХЛ не отправятся в Пекин. Отдельным хоккеистам поехать на Олимпиаду не разрешат.

В октябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига может запретить хоккеистам участвовать в Олимпиаде. Это обусловлено возможным обострением на фоне пандемии коронавируса.

В начале сентября НХЛ официально заявляла, что разрешит игрокам выступить на Играх в Пекине. Соревнования пройдут с 9 по 20 февраля.

Анастасия Борисова
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