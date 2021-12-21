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«Петропавловск-Камчатский» ударил «Калибром» из Японского моря

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» из Японского моря поразила «Калибром» береговую цель

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» на дальности в тысячу километров поразила из Японского моря ракетой «Калибр» мишень, расположенную на берегу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ). Соответствующее видео агентство опубликовало в Telegram.

«Удар по цели проводился из подводного положения. В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум [в Хабаровском крае]. Дальность стрельбы превысила тысячу километров», — отметили в ТОФ.

Там же добавили, что «непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач».

В декабре поврежденная атомная подлодка Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США попала на видео.

Иван Потапов
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