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Поврежденная «безносая» атомная подлодка ВМС США попала на видео

The Drive: субмарина совершает надводный переход из Калифорнии в Вашингтон

Поврежденная атомная подлодка Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил (ВМС) США попала на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter пользователем WarshipCam. На видео обратило внимание издание The Drive.

В ролике субмарина, лишенная носовой части, совершает надводный переход по Тихому океану из Сан-Диего (Калифорния) в штат Вашингтон. В Сан-Диего подлодка прибыла из Гуама, куда прибыла после столкновения с подводной горой в Южно-Китайском море.

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В октябре The Drive, ссылаясь на ветерана-подводника ВМС США Аарона Амика, написало, что топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого подводная лодка Connecticut столкнулась с объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям.

В том же месяце бывший командир атомного подводного крейсера капитан первого ранга Игорь Курдин, комментируя возможные обстоятельства недавнего столкновения субмарины США с объектом, рассказал, что на безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер.

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Иван Потапов
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