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Назван конкурент Москвы по ценам на жилье

Росбанк: лидерами по ценам на жилье в ноябре 2021 года стали Москва и Сочи

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В ноябре 2021 года лидерами по стоимости жилья стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Красногорск и Владивосток. Такие города названы в исследовании Росбанка, сообщает РИА Новости.

Самая высокая стоимость квадратного метра зафиксирована в столице. В Москве цена за «квадрат» на первичном рынке составила 305 тысяч рублей, на вторичном — почти 274 тысячи. Конкурентом столицы по стоимости жилья стал Сочи — здесь квадратный метр в новостройке обойдется в 276 тысяч, а в готовом жилье — 220,6 тысячи.

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В тройку лидеров по стоимости жилья попала и Северная столица. В Петербурге квадратный метр на первичном рынке в ноябре стоил 161,5 тысячи рублей, на вторичном рынке — 177,2 тысячи. В подмосковном Красногорске «квадрат» в новостройке обойдется в 159,4 тысячи рублей, а в готовом жилье — в 177,1 тысячи. Пятерку лидеров замыкает Владивосток: стоимость «квадрата» строящегося здесь жилья составила 148,8 тысячи рублей, а вторичной недвижимости — 144,2 тысячи.

Ранее в декабре финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, что рост цен на жилье в ряде регионов приостановится. Среди причин он отметил увеличение темпов ввода жилья в эксплуатацию и исчерпание платежеспособного спроса. Также Беляев напомнил, что в некоторых регионах наблюдается отток населения, поэтому там цены повышаться не будут.

Александра Мирошникова
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