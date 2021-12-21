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Экономист назвал причины возможной остановки цен на жилье в регионах

Экономист Беляев: рост цен на жилье может остановится из-за исчерпания платежеспособности

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал в разговоре с «Лентой.ру» причины возможной остановки цен на жилую недвижимость в ряде регионов.

Беляев не исключил, что рост цен на жилье действительно приостановится в ряде регионов. Произойти это может, по его мнению, по двум причинам. Во-первых, вследствие восстановления темпа ввода жилья в эксплуатацию. Во-вторых, из-за исчерпания платежеспособного спроса.

«Все-таки региональный рынок более узкий, чем рынок в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в крупных центрах, которые являются притяжением рабочей силы. Многие тут покупают квартиры не для собственного потребления, а для последующей их сдачи для мигрантов, в большинстве регионов такой специфики нету», — объяснил он. Также, по словам экономиста, не может идти речи о повышении цен на жилье в регионах, где наблюдается отток населения.

Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в 2022 году они «войдут в нормальный цикл», рост цен на жилье не превысит инфляцию, а в некоторых регионах даже остановится.

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Екатерина Смирная
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