Медведева отреагировала на новости об избиении фигуриста-чемпиона

Российская фигуристка и серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева отреагировала на новости об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева. Спортсменка высказалась в Instagram-сторис.

22-летняя Медведева пожелала олимпийскому чемпиону скорейшего выздоровления. Она отметила, что считает Соловьева воспитанным и спокойным человеком. «Любой, кто его знает, может это подтвердить», — добавила она.

Соловьев стал жертвой нападения, когда вступился за свою спутницу — известную керлингистку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы. Злоумышленники были задержаны, а сам пострадавший госпитализирован с травмой головы. Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.