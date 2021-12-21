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Медведева отреагировала на новости об избиении фигуриста-чемпиона

Фигуристка Евгения Медведева отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Соловьева
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская фигуристка и серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева отреагировала на новости об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева. Спортсменка высказалась в Instagram-сторис.

22-летняя Медведева пожелала олимпийскому чемпиону скорейшего выздоровления. Она отметила, что считает Соловьева воспитанным и спокойным человеком. «Любой, кто его знает, может это подтвердить», — добавила она.

Соловьев стал жертвой нападения, когда вступился за свою спутницу — известную керлингистку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы. Злоумышленники были задержаны, а сам пострадавший госпитализирован с травмой головы. Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

Николай Костюков
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