Парикмахер показала способ завить волосы с помощью новогодней мишуры

Парикмахер сделала укладку с помощью подручных средств на камеру и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился на платформе TikTok.

Сотрудница лондонского салона красоты The BROW & BLO показала способ завить локоны новогодней мишурой. На размещенных кадрах видно, как специалистка разделила волосы на две части и обернула их вокруг праздничной гирлянды красного цвета, а затем закрепила концы резинкой. В конце клиентка показала полученный результат — легкие волны.

«Забудьте о поясе от халата!» — подписала парикмахер публикацию, которая стала вирусной и набрала 624 тысячи просмотров за несколько дней.

Зрители поблагодарили создательницу ролика за предложенный лайфхак. «Вау», «Без шуток — получилось красиво и круто», «Я в восторге от результата», «Как весело и красиво!», «Обязательно попробую такой способ», «Главное, что это не вредит волосам, очень круто», «Спасибо огромное, ты гений», — писали юзеры в многочисленных комментариях.

В ноябре блогерша Макдаун Рапьер назвала частые ошибки, которые допускаются при уходе за волосами. Так, например, она посоветовала использовать для сушки полотенце не из хлопка, а из микрофибры, поскольку оно лучше впитывает влагу.