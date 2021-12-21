Российский губернатор рассказал о зачастивших самолетах-разведчиках НАТО

Глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о зачастивших с полетами вокруг региона самолетах-разведчиках НАТО. Он заявил об этом в интервью РИА Новости.

Такие полеты являются стандартным «обменом любезностями» между военными, отметил российский губернатор.

«Частота, конечно, повысилась, но, насколько я понимаю, ничего они здесь не могут рассмотреть такого, что не могут рассмотреть из космоса. Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим. Стандартный обмен любезностями между военными», — сказал Алиханов.

Он добавил, что российские летчики тоже летают, «мы их слышим, видим, все хорошо». По его словам, у авиации РФ с системами слежения и обнаружения «тоже все в порядке».

В начале декабря пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отверг создание угрозы американским самолетом-разведчиком гражданскому лайнеру. Он подчеркнул, что воздушное судно не производило опасных или непрофессиональных маневров над Черным морем.

