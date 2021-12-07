Пентагон отверг создание угрозы самолетом-разведчиком гражданскому лайнеру

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отверг создание угрозу самолетом-разведчиком США гражданскому лайнеру, следовавшему из Тель-Авива в Москву. Он подчеркнул, что американское воздушное судно не производило опасных или непрофессиональных маневров над Черным морем, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь американского военного ведомства заявил, что ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, происходят «тысячи раз» по всему миру, а Россия гиперболизирует инцидент, «которого не было».
С чего все началось
Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.
Один из двух разведчиков пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали. Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров.
Реакция в России
Росавиация подтвердила, что лайнер, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО. Ведомство инициирует направление протеста в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем.
Почти одновременно в этом же месте пролегали маршруты двух гражданских воздушных судов: авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево, и принадлежащего Мальте CL650, которое направлялось из Сочи в Скопье (Северная Македония).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ВВС США создали риски гражданской авиации.
Захарова подчеркнула со ссылкой на заявления российских экспертов, что увеличивающаяся интенсивность полетов воздушных судов НАТО у границ России создает риски возникновения опасных инцидентов для гражданской авиации.
3 декабря российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ России самолетами-разведчиками США.
Российское оборонное ведомство сообщает, что истребители ВКС РФ идентифицировали цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США. Минобороны отмечает, что после разворота американских самолетов Су-27 и Су-30 вернулись на аэродром.