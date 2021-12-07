Пентагон отверг создание угрозы самолетом-разведчиком гражданскому лайнеру

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отверг создание угрозу самолетом-разведчиком США гражданскому лайнеру, следовавшему из Тель-Авива в Москву. Он подчеркнул, что американское воздушное судно не производило опасных или непрофессиональных маневров над Черным морем, передает РИА Новости.

Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров — уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения Джон Кирби официальный представитель Пентагона

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Пресс-секретарь американского военного ведомства заявил, что ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, происходят «тысячи раз» по всему миру, а Россия гиперболизирует инцидент, «которого не было».

С чего все началось

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва был вынужден изменить направление, чтобы избежать сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем.

Один из двух разведчиков пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus. На запросы с земли американские пилоты не отвечали. Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров.

Реакция в России

Росавиация подтвердила, что лайнер, выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО. Ведомство инициирует направление протеста в связи с изменением пассажирским самолетом курса над Черным морем.

Почти одновременно в этом же месте пролегали маршруты двух гражданских воздушных судов: авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево, и принадлежащего Мальте CL650, которое направлялось из Сочи в Скопье (Северная Македония).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ВВС США создали риски гражданской авиации.

И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула со ссылкой на заявления российских экспертов, что увеличивающаяся интенсивность полетов воздушных судов НАТО у границ России создает риски возникновения опасных инцидентов для гражданской авиации.

3 декабря российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ России самолетами-разведчиками США.

Российское оборонное ведомство сообщает, что истребители ВКС РФ идентифицировали цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США. Минобороны отмечает, что после разворота американских самолетов Су-27 и Су-30 вернулись на аэродром.

