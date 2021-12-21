Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Немецкий поставщик экологически чистой энергии обанкротился из-за цен на газ

Немецкая энергокомпания Neckermann Strom AG заявила о банкротстве из-за цен на газ

Фото: страница Neckermann Strom на Facebook

Основанная в 2013 году немецкая энергетическая компания Neckermann Strom AG подала в суд заявление о банкротстве из-за роста цен на энергоносители, в первую очередь, природный газ, сообщает Wirtschafts Woche.

Компания позиционирует себя как поставщик экологически чистой энергии и газа. В общей сложности она оказывает услуги 13 тысячам потребителей по всей стране.

Как сообщает издание, в последние недели в этом секторе на банкротство подали уже несколько компаний. Особенно страдают мелкие поставщики, которым приходится покупать электроэнергию и газ на биржах в короткие сроки. Переложить настолько возросшие расходы на закупки на клиентов они, как правило, не могут, потому что с теми заключены долгосрочные контракты.

Котировки TTF1! от TradingView

Как свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool, цены на электроэнергию на европейском рынке поднялись до рекордных отметок. Во Франции средняя цена на сутки, 21 декабря, достигла 442,88 евро, в Германии — 431,98 евро за мегаватт-час.

Поводом для такой ситуации, помимо похолодания, стали низкие объемы ветрогенерации, перебои с атомной генерацией во Франции и сокращение поставок российского газа. Так, на 20 декабря «Газпром» заказал у Польши всего четыре процента транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа» — минимальный объем за месяц.

Накануне цена на газ на европейских биржах закрепилась на отметке выше 1,7 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США и Великобритания решили тайно защитить Украину от российских кибератак
Незнакомец застрелил продавца магазина в Забайкалье
В популярной пляжной стране туристов решили защитить с помощью женщин
Любовницы женатых мужчин рассказали о планах их возлюбленных на Рождество
На Украине назвали шантажом отказ «Газпрома» увеличить транзит газа
Трое россиян погибли после употребления суррогатного алкоголя
Против бывшего зампреда фонда соцстрахования закрыли дело о миллиардах рублей
Россиянам раскрыли новую схему обмана мошенников
Черчесов высказался о возможности помощи Карпину в сборной России
В Москву пришел арктический холод с 30-градусными морозами
Раскрыт iPhone 14 Pro
Россиян предупредили об опасности использования масел в квартире
Стало известно о пострадавших в ДТП с губернатором Кузбасса Цивилевым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter