Европа столкнулась с рекордным подорожанием электричества

Цены на электроэнергию на европейском рынке бьют рекорды, свидетельствуют данные биржи электроэнергии Nord Pool. Во Франции средняя цена на сутки вперед, 21 декабря, достигла 442,88 евро, в Германии — 431,98 евро за мегаватт-час — речь идет о рекордных показателях. Растет стоимость и в других странах — в Бельгии и Австрии показатель также превышает 430 евро.

Электричество дорожает на фоне ожидаемого похолодания — по прогнозам синоптиков, с падением температур ниже нуля на неделе столкнется ряд европейских столиц, что приводит к росту спроса, пишет Bloomberg. Ситуацию усугубляют низкие объемы ветрогенерации и перебои с атомной генерацией во Франции, а также сокращение поставок российского газа.

Цены на энергию стремительно растут, газ в Европе в этом году подорожал примерно на 600 процентов. Рост стоимости энергии, в свою очередь, разогнал инфляцию, что стало проблемой для властей, и так столкнувшихся с угрозой нового штамма коронавируса. Специалисты уже предупреждали, что в случае холодной зимы Европа может столкнуться с отключениями электроэнергии, а также прогнозировали рост цен.

«Ожидается, что европейские цены на электроэнергию в декабре останутся очень высокими. Погода в ближайшие недели, производительность французской атомной энергетики, ежедневные поставки газа из России и политика Китая в отношении угля — от всех этих факторов зависит, вырастут ли цены еще больше», — говорил руководитель отдела фундаментального анализа и моделирования компании по производству возобновляемой энергии Axpo Solutions AG Энди Соммер.