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Спорт

Туктамышева восхитила подписчиков новым откровенным фото

Туктамышева выложила откровенное фото в черных коротких шортах и собрала 15 тысяч лайков

Фото: @liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась новой откровенной фотографией. Снимок спортсменка опубликовала в своем Instagram.

Россиянка выложила серию снимков, на одном из которых попозировала в черном комплекте из коротких шортов и топа. Публикация восхитила подписчиков, за три часа она собрала больше 15 тысяч лайков и полторы сотни комментариев, многие из которых касаются именно откровенного фото.

«Черный комплект прям очень классный», «Лиза, мы ждали такое фото», «В любом виде прекрасна», — восхищались подписчики.

В феврале фигуристка снялась для журнала Maxim в эротической фотосессии. Журнал назвал Туктамышеву секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную» фигуру — сводящей с ума.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы в одиночном катании. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

Алексей Гусев
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