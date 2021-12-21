Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал драку фразой «о чем вы вообще?»

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений прокомментировал потасовку, произошедшую в здании вуза ранее во вторник, 21 декабря. Об этом сообщают «Известия».

Тепляков ответил на вопрос о потасовке фразой: «Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео?», и добавил, что написал заявление в полицию «о незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов». «Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», — сказал он.

По словам Теплякова, преподаватели нарушили процедуру экзамена: он был поставлен без уведомления родителей, критерии оценивания не озвучивались, также девятилетней студентке не разрешили сдать устно. «Ей дают 20 минут на подготовку письменного ответа. Экзамены в МГУ по этому предмету сдаются исключительно устно», — отметил мужчина.

Видео конфликта отца девочки с сотрудниками вуза появилось в сети ранее. На нем видно, как два охранника держат Евгения, который пытается прорваться к другому мужчине с громкими выкриками. В пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили, что преподавателей пришлось закрыть в аудитории ради их безопасности.