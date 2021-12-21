Центр «Вектор» опубликовал фото частиц омикрон-штамма коронавируса

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора опубликовал фотографии вирусных частиц омикрон-штамма коронавируса. Снимки показал Telegram-канал РИА Новости.

Биоматериалы заразившихся омикрон-штаммом россиян были переданы в «Вектор» в начале декабря. Позже директор центра сообщил, что специалисты выделили четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса.