Центр «Вектор» опубликовал фото частиц омикрон-штамма коронавируса
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора показал фото частиц омикрон-штамма коронавируса
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора опубликовал фотографии вирусных частиц омикрон-штамма коронавируса. Снимки показал Telegram-канал РИА Новости.
Биоматериалы заразившихся омикрон-штаммом россиян были переданы в «Вектор» в начале декабря. Позже директор центра сообщил, что специалисты выделили четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса.