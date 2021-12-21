Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Центр «Вектор» опубликовал фото частиц омикрон-штамма коронавируса

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора показал фото частиц омикрон-штамма коронавируса

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора опубликовал фотографии вирусных частиц омикрон-штамма коронавируса. Снимки показал Telegram-канал РИА Новости.

Биоматериалы заразившихся омикрон-штаммом россиян были переданы в «Вектор» в начале декабря. Позже директор центра сообщил, что специалисты выделили четыре независимых полногеномных омикрон-штамма коронавируса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД Германии ответил на высылку своих дипломатов из России
Россиянам назвали главную уловку аферистов перед Новым годом
Место аварии с участием главы Кузбасса попало на видео
Женщина пережила череду неудач и разбогатела на пять миллионов рублей
Найдены самые дорогие квартиры России
Болезнь Альцгеймера связали с влиянием окружающей среды
Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле
На льду реки Оки нашли лежащего пенсионера из Подмосковья
Центр «Вектор» опубликовал фото частиц омикрон-штамма коронавируса
МЧС начнет проверять противопожарную защиту онлайн
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
России и США предрекли новый и еще более острый кризис весной
В России обеспокоились активизацией террористов в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter