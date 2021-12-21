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Большинство жаловавшихся на пытки в саратовской колонии отказались от заявлений

Адвокат Мунтян: более 300 заключенных саратовской колонии отказались от заявлений о пытках

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Из 400 заключенных саратовской колонии №13, которые пожаловались на пережитые ими пытки, большинство отказались от своих заявлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Снежану Мунтян.

По ее словам, это произошло под давлением администрации исправительного учреждения. Более того, около 100 осужденных настаивали на том, что к ним применили физическое насилие.

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25 ноября

Как уточнила Мунтян, не отказались от своих заявлений лишь 104 человека.

В конце ноября юрист рассказала, что осужденные заявляют о фактах насилия над ними в ИК-13 и областной туберкулезной больнице (ОТБ-1), а также о вымогательстве денег. Она также отметила, что данных об изнасилованиях в колонии пока нет.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

ФСИН заявила о проверке сообщений о пытках и издевательствах над заключенными. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела.

25 ноября президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка экс-главы ведомства также связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.

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Мария Рубникович
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