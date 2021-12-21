Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыты нюансы применения российского «Ответа»

ТАСС: основной недостаток фрегата «Маршал Шапошников» исправлен

Фото: MOD Russia / globallookpress.com

У недавнего применения российского противолодочного комплекса «Ответ», при помощи которого фрегат «Маршал Шапошников» поразил в Японском море подводную цель, имелось два существенных нюанса. Их раскрывает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

«Первый — в том, что стреляли с большого противолодочного корабля еще советской постройки проекта 1155 типа "Удалой". Второй — испытания ракеты-торпеды прошли именно в Японском море», — пишет автор.

По мнению обозревателя, современной России удалось исправить основной недостаток построенного СССР фрегата «Маршал Шапошников» — оснастить его противокорабельными ракетами и усиленным зенитным ракетным вооружением. Согласно Литовкину, модернизация «Маршала Шапошникова» усилила возможности Военно-морского флота России на Дальнем Востоке, что особенно важно на фоне создания американо-британско-австралийского военного союза AUKUS.

Пуск с фрегата «Маршал Шапошников» ракеты противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила цель в Японском море, состоялся ранее в декабре. Тогда же военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что комплекс «Ответ», получивший ракеты с самонаводящейся торпедой — шаг вперед для российского оборонно-промышленного комплекса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В России предсказали изменение баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем
Родители нашли мертвой двухлетнюю дочь в петербургской квартире
«Аэрофлот» запустил новую предновогоднюю распродажу билетов за полцены
В Минздраве рассказали о количестве заразившихся омикрон-штаммом россиян
Россиянина приговорили к сроку за подготовку терактов в Москве
Блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос
На Украине рассказали о планах помешать запуску «Северного потока-2»
Олимпийский чемпион ответил оскорбленным формой СССР финнам
Женщина получила неожиданную просьбу от невесты бывшего мужа и разругалась с ней
Политолог назвал условия для подписания США соглашений о безопасности
В НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией по Украине
Поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась
Появилось видео с места массового ДТП в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter