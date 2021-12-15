Россия показала Японии свой «Ответ»

Российский фрегат «Маршал Шапошников» произвел пуск ракеты противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила цель в Японском море, сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

«Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — отметили в военном ведомстве.

Там же уточнили, что «для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр"».

В июне РИА Новости со ссылкой на Минобороны сообщило, что российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в ходе учений «потопили» авианосец в Тихом океане.