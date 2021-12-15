В России оценили противолодочный комплекс «Ответ»

Противолодочный ракетный комплекс (ПЛРК) «Ответ», получивший ракеты с самонаводящейся торпедой — шаг вперед для российского оборонно-промышленного комплекса. Вооружение фрегата Военно-морского флота России «Маршал Шапошников» оценил военный эксперт Дмитрий Болтенков. Об этом сообщает газета «Известия».

«Комплекс "Ответ" — это новое поколение, шаг вперед российского оборонно-промышленного комплекса. В головной части ракеты "Ответа" находится компактная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Принцип действия простой: ракеты комплекса доставят в нужную точку самонаводящуюся торпеду, которая, оказавшись в воде, найдет и уничтожит цель», — сообщил Болтенков.

Он отметил, что часть российских кораблей несет комплексы «Метель» и «Раструб-Б» советской разработки, которым требуется замена.

Ранее фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произвел пуск ракеты комплекса «Ответ». Боеприпас успешно поразил цель в Японском море. Для запуска ракет использовали универсальные пусковые установки ЗС-14, которые позволяют применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

В ноябре фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. Боеприпас поразил цель, которая находилась на удалении более 400 километров.