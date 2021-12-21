Пашинян допустил возобновление автосообщения между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возобновление автомобильного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тбилиси, передает «Sputnik Армения».

По словам Пашиняна, возможность открыть автосообщение появилась после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи и Брюсселе.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан намерены восстановить железную дорогу между странами и вновь запустить по ней пассажирские и грузовые поезда.

14 декабря Алиев и Пашинян провели переговоры в Брюсселе. По словам присутствовавшего на встрече председателя Евросовета Шарля Мишеля, армянский и азербайджанский лидеры заверили друг друга в приверженности достигнутым при посредничестве России соглашениям по Нагорному Карабаху и договорились о восстановлении железнодорожного сообщения между странами.

До этого переговоры армянского премьера и азербайджанского президента проходили 26 ноября в Сочи. Вместе с президентом России Владимиром Путиным они обсудили ситуацию в Карабахе и дали оценку тому, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.