Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пашинян допустил возобновление автосообщения между Арменией и Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян допустил открытие армяно-азербайджанского автосообщения

Фото: пресс-служба премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возобновление автомобильного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тбилиси, передает «Sputnik Армения».

По словам Пашиняна, возможность открыть автосообщение появилась после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи и Брюсселе.

Материалы по теме:
«Нужна была большая кровь» Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
«Нужна была большая кровь»Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
22 ноября
«Никакого сочувствия, одна злоба» Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах
«Никакого сочувствия, одна злоба»Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах
18 декабря

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан намерены восстановить железную дорогу между странами и вновь запустить по ней пассажирские и грузовые поезда.

14 декабря Алиев и Пашинян провели переговоры в Брюсселе. По словам присутствовавшего на встрече председателя Евросовета Шарля Мишеля, армянский и азербайджанский лидеры заверили друг друга в приверженности достигнутым при посредничестве России соглашениям по Нагорному Карабаху и договорились о восстановлении железнодорожного сообщения между странами.

До этого переговоры армянского премьера и азербайджанского президента проходили 26 ноября в Сочи. Вместе с президентом России Владимиром Путиным они обсудили ситуацию в Карабахе и дали оценку тому, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали остановку поставок российского газа в Германию
В Госдуме назвали слишком затратной идею о выплате 10 тысяч семьям с детьми
Пашинян допустил возобновление автосообщения между Арменией и Азербайджаном
Крупный пожар в российском гипермаркете попал на видео
Виновник массового ДТП в Москве признался в употреблении алкоголя
Кремль рассказал об обсуждении отношений с НАТО со своими союзниками
Школьник пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире
Россиян предупредили о конце эпохи нелегальной аренды жилья
Ида Галич рассказала о жизни после развода
Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборки
Россия пригрозила США последствиями в случае отправки военных на Украину
Рейсы с российскими спортсменами на Олимпиаду-2022 отменили
Разведка Израиля призналась в убийстве высокопоставленного иранского генерала
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter