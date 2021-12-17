Опубликована карта новой армяно-азербайджанской железной дороги

Армения и Азербайджан собираются восстановить железную дорогу между странами и снова запустить по ней пассажирские и грузовые поезда. Карту планируемой дороги опубликовал Sputnik.

Железную дорогу, некогда соединяющую два государства вдоль южной границы, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились восстановить еще на встрече в Сочи 26 ноября с российским президентом Владимиром Путиным. На прошедшем саммите «Восточного партнерства» стороны подтвердили намерение вскоре открыть движение. «Мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги. Железная дорога будет работать в соответствии с международно-признанными пограничными и таможенными правилами», — заявил Пашинян.

Новая железнодорожная магистраль соединит всю сложную приграничную территорию двух республик — она пройдет из Азербайджана по территории южного Нагорного Карабаха, далее пересечет Армению в городе Мегри, затем продолжится до азербайджанского анклава с центром в Нахичеване, и завершится уже на армянской земле в Ерасхе. По подсчетам министра экономики Армении Ваана Керобяна, восстановление дороги обойдется сторонам минимум в один миллиард долларов.

История железных дорог в Армении берет начало в 1895 году, когда императорская Россия построила в регионе магистраль Тбилиси — Гюмри — Карс (Карская область отошла Турции после Гражданской войны в России — прим. «Ленты.ру»). Строительство развивалось и в советское время, однако после распада СССР часть дорог оказалась заброшена, в том числе и несколько участков пути через Нахичевань и Мегри. Его восстановление для Армении означает возможность открыть железнодорожное сообщение с Россией и Ираном.

Ранее стало известно о скором начале авиаперелетов между Стамбулом и Ереваном. Заявки авиакомпаний уже рассматривают в Турции.