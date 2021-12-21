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Оценена стоимость квартир на улице Путина

«ДАРКО»: самая бюджетная квартира на улице, где жил Путин, обойдется в 10 миллионов рублей

Фото: Яндекс.Карты

В Санкт-Петербурге на улице, где жил президент России Владимир Путин, продается 11 квартир. Эксперты агентства недвижимости «ДАРКО» оценили стоимость лотов по соседству в главой государства, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Самый бюджетный вариант на второй линии Васильевского острова обойдется в 10 миллионов рублей — это трехкомнатная квартира площадью 55,8 квадратных метра. Средняя стоимость недвижимости в шаговой доступности от дома Путина составляет 24,1 миллиона рублей, а средняя цена квадратного метра — 173,2 тысячи рублей. Наиболее дорогой вариант стоит 57,5 миллиона рублей, а его площадь составляет 482 квадратных метра.

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В июле 2021 года на второй и третьей линии Васильевского острова продавалось 14 объектов недвижимости, а средняя стоимость составляла 18,5 миллиона рублей — 171,6 тысячи рублей за квадратный метр. Летом в продаже находилась квартира, расположенная прямо в доме 17, где жил президент. На тот момент жилье площадью 179 квадратных метра оценивалось в 23,9 миллиона рублей.

В 2019 году самое бюджетное предложение жилья на второй линии Васильевского острова составляло 2,9 миллиона рублей. В такую сумму обошлась бы небольшая студия в одном из домов. Четырехкомнатную квартиру можно было купить по цене от 9,5 до 31 миллиона рублей.

Александра Мирошникова
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