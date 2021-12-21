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На Украине компанию Порошенко Roshen оштрафовали на 10,5 миллиона долларов

Антипономопольный комитет Украины оштрафовал компанию экс-президента Порошенко Roshen
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний экс-президента страны Петра Порошенко Roshen («Рошен») на сумму 283,63 миллиона гривен (почти 10,5 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Речь идет о входящих в группу компаниях ООО «Интерстарч Украины» — 210,185 миллиона гривен, ЧАО «Днепровский УПК» — 47,45 миллиона гривен, ЧАО «Интеркон» — 25,98 миллиона гривен.

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Штраф был наложен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Отмечается, что компании злоупотребляли монопольным положением на рынке реализации крахмальной кукурузной патоки и глюкозных сиропов и необоснованно повышали цены в течение 2018-2020 годов.

«Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику, направленную на поддержание собственного монопольного положения», — пояснили в Антимонопольном комитете.

Порошенко является основателем корпорации Roshen («Рошен»). В ее состав входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. Производственная деятельность расположенной в России липецкой фабрики была остановлена с апреля 2017 года. Ее имущество находится под арестом.

Ранее стало известно, что экс-президенту Украины предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса и вызвали его на допрос 23 декабря. 17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.

Марина Совина
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