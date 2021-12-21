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В МИД рассказали о попытках НАТО изолировать Россию

Глава делегации в Вене Гаврилов назвал бессмысленными попытки Запада изолировать Россию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Попытки Запада изолировать Россию от всего мира и представить ее как агрессора бессмысленны и обречены на провал. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава российской делегации МИД на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Это они хотят нас изолировать, а не мы их. Но им это не удастся», — рассказал Гаврилов в эфире. Глава делегации добавил, что предложения о гарантиях безопасности направлены на стабилизацию обстановки, а не на ее эскалацию.

Гаврилов заявил, что Москва не позволит размещать на территории Украины и Грузии объекты НАТО. Дипломат добавил, что в ином случае Россия ответит на такие действия соответственно.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что дальнейшие переговоры с Москвой возможны только при соблюдении принципов взаимности. Предложения России затрагивают пункты, которые волнуют ее, но у Америки есть свои поводы для беспокойства.

17 декабря МИД обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документе Россия отразила свои намерения по стабилизации обстановки для предотвращения дальнейшей эскалации. Москва считает, что расширение НАТО на Восток и включение Украины в состав альянса несет угрозы для национальной безопасности.

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Дмитрий Сотак
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