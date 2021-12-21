США привлекут автомобили к спасению планеты

Администрация президента США Джо Байдена привлекла автопром к спасению планеты и утвердила правила по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от легковых автомобилей и легких грузовиков. Постановление обяжет производителей и продавцов соответствовать новым стандартам, сообщает The Washington Post (WP).

Новые ограничения на выбросы выхлопных газов на следующие четыре года стали самым большим шагом Байдена в борьбе с изменением климата. Принятые стандарты не могут гарантировать, что к концу десятилетия половина новых автомобилей в США будут электрическими или подключаемыми гибридами, как обещал Байден. По словам государственных регуляторов, с введением правил такие автомобили составят примерно пятую часть продаж к 2026 году.

Стандарты для автомобилей 2023-2026 годов выпуска требуют, чтобы к 2026 году выхлопы легковых автомобилей, внедорожников и пикапов составляли в среднем 161 грамм углекислого газа на милю (1,6 километра). В 2020 году выбросы среднего автомобиля в США равнялись 349 граммам углерода на милю.

Помимо введения новых правил по сокращению углекислого газа для автомобилей, в планы администрации Байдена входит поддержка производителей электрокаров. Автопроизводители неоднократно утверждали, что автомобили с нулевым уровнем выбросов, на которые приходится менее пяти процентов продаж, не смогут удержаться на рынке без субсидирования и налоговых льгот, которые может организовать правительство. Сенатор от Демократической партии США Джо Манчин выступил против плана Байдена по переходу на электромобили, поэтому выполнить условия новых стандартов будет трудной задачей. Законопроект, будущее которого теперь неопределенно, позволит покупателям автомобилей сэкономить до 12,5 тысячи долларов в виде налогов за переход на электромобили.

Администрация Байдена запланировала переход правительства к углеродной нейтральности. Принятый ранее исполнительный приказ Байдена позволяет использовать бюджетные средства для сокращения выбросов углекислого газа правительства на 65 процентов к концу десятилетия. К 2035 году представители власти полностью перейдут на грузовые и легковые автомобили с нулевым уровнем выбросов.