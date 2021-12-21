Риелтор усомнился в скачке цен на аренду жилья из-за обеления сферы

Руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Глобал Консалтинг» Алексей Силантьев в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в том, что цены на аренду жилья вырастут из-за действий государства по обелению этой сферы.

Введение Государственной информационной системы (ГИС) не вызовет подорожания аренды жилья, считает Силантьев, потому что какие бы издержки ни несли владельцы недвижимости, они не могут переложить их на получателя услуги: тот попросту не может платить больше, чем позволяет кошелек. «Попытаться, конечно, можно, но закончится все это не очень хорошо. Как гласит экономический закон, есть некая равновесная цена, есть предложение, есть спрос. Я думаю, что больше, чем сейчас платить за недорогое жилье (в Санкт-Петербурге это 20-25 тысяч рублей) люди все равно не могут», — уточнил он.

По наблюдениям риелтора, покупательная способность россиян за время пандемии уменьшилась. «Много людей звонят нам и говорят, извините, мы потеряли работу, мы не можем платить, мы едем домой в другой город. Элитная аренда отреагировала сильнее всего, люди из более дорогих квартир начали переезжать в более дешевые, снимали за 100 тысяч рублей, а переезжают, допустим, в квартиру за 50 тысяч, а есть нижний предел – однокомнатные квартиры, студии, комнаты, откуда уже просто некуда переезжать, разве что в хостелы», — заметил Силантьев.

Ранее стало известно, что, по прогнозам «Дом.рф», ГИС, с помощью которой собираются фиксировать все сделки по аренде жилья в России, позволит к 2030 году вывести более 70 процентов рынка из серой зоны.

