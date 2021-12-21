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В российском городе нашли сестру скандальной «Аленки»

Снегурочка в Бердске Новосибирской области напугала пользователей сети

Фото: страница «Подслушано | Самара» во «ВКонтакте»

Снежная скульптура в Бердске Новосибирской области напугала пользователей сети. Россиянам показалась жуткой фигура Снегурочки на площадке «Праздничная» в центре города. Фото сооружения опубликовано в сообществе «Подслушано Самара» во «ВКонтакте».

Некоторые пользователи назвали персонажа сестрой скандальной нововоронежской «Аленки», которую власти демонтировали после многочисленных жалоб жителей. «Авторы лишены вкуса», «На сибирского богатыря похожа», «Мне кажется, кто-то вызывает сатану», «Я сделаю все, чтобы мои дети не увидели эту Снегурочку», — отреагировали россияне в комментариях под публикацией. Однако нашлись единицы, не увидевшие в украшении ничего жуткого.

В городской администрацию отметили, что скульптура еще не готова — все снежные фигуры на площадке «Праздничная» к 22 декабря должны расписать под гжель.

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Ранее со скандальным памятником в Нововоронеже сравнили Снегурочку из металлических проволок в Костроме. В соцсетях горожане назвали ее монстром и утверждали, что скульптура пугает детей. Однако костромские власти не посчитали конструкцию страшной и посоветовали смотреть на нее ночью, когда зажигается иллюминация.

Нина Ташевская
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