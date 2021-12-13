Снегурочку в российском городе назвали новой «Аленкой»

Жители Костромы раскритиковали установленную к Новому году фигуру Снегурочки из железных прутьев. В соцсетях горожане назвали ее монстром, отметив, что она пугает детей. Однако власти российского города не посчитали праздничное украшение страшным, пишет РИА Новости.

Фигуру из светящегося проволочного каркаса на улице Магистральной некоторые сравнили со скандальной скульптурой нововоронежской Аленки, которую демонтировали после многочисленных жалоб жителей. В администрации Костромы сомневаются, что возмущение в соцсетях отражает мнение большинства. Власти назвали Снегурочку своеобразным брендом города.

«Для меня она не страшная. Делали ее костромские мастера. Сначала Снегурочка была одна, потом ее дополнили малыми формами — установили рядом новогодние шары и елочки. Все это вместе с уличным освещением зажигается вечером, иллюминация смотрится очень хорошо, на мой взгляд опять же», — заявил руководитель городской службы муниципального заказа Андрей Шилин. Он добавил, что по окончании зимнего сезона фигуру модернизируют — покрасят каркас и заменят подставку. Шилин также считает, что костромская Снегурочка выглядит значительно лучше скандальной Аленки в Нововоронеже.

Ранее скульптура Снегурочки возмутила жителей города Алдан в Республике Саха. Им показалось, что персонаж будто находится в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые горожане предложили автору фигуры переодеть Снегурочку в костюм Бабы-яги.



