Черчесов отреагировал на запрет на сахар в сборной России при Карпине

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил нововведения в сборной России при Валерии Карпине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист отреагировал на запрет сахара, отметив, что при нем врач и повар не сыпали его ложками в еду. «Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара ― кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим к второстепенному от главного. Давайте теперь начнем рассказывать, что мы зубы по утрам чистим», ― заявил Черчесов.

Тренер также подчеркнул, что лично он не считает правильной практику с назначением нового капитана на каждый матч сборной. Черчесов напомнил, что у него были постоянные обладатели капитанской повязки.

О запрете на употребление сахара в сборной России Карпин рассказал 29 августа. Тренер заявил, что продукт не дает ничего полезного футболистам. Черчесов работал в сборной России до Карпина на протяжении пяти лет. Перестановка произошла в конце июля.